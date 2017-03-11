Билич: когда забиваешь два гола на выезде, нужно набирать очки

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич прокомментировал поражение команды от «Борнмута» (2:3) в выездном матче 28-го тура АПЛ.
«Думаю, мы определенно заслужили очки за сегодняшний матч, но „Борнмут“ тоже действовал здорово и агрессивно. Очень обидно, потому что „Вест Хэм“ создал много моментов, но с реализацией сегодня были проблемы. Когда забиваешь два гола на выезде, нужно набирать очки. В концовке мы пошли вперед большими силами, чтобы забить третий мяч, а соперник воспользовался этим», — цитирует Билича BBC.