Торже пропустит матч «Ростов» — «Терек», Грозав готов сыграть

«Терек» провёл предыгровую тренировку на своей базе в Грозном. На матч 19-го РФПЛ тура с «Ростовом» (12 марта) команда отправится в день игры
«Точно известно, что не примет участия в матче Габриэль Торже, которого беспокоят боли в спине. Другой румынский легионер „Терека“ Георге Грозав отправится в Ростов-на-Дону вместе с коллективом и будет включён в заявку на игру. Напомним, Грозав получил травму руки на одной из тренировок при подготовке к игре прошлого тура с „Уфой“, — информирует официальный сайт „Терека“.