«Амкар» — «Зенит»: Гасилин выйдет на поле с первых минут

«Амкар» объявил стартовый состав на матч 19-го тура РФПЛ против «Зенита». В составе пермяков с первых минут выйдет экс-нападающий сине-бело-голубых Алексей Гасилин, перешедший в «Амкар» минувшей зимой. 21-летний футболист проведёт первую официальную игру в стартовом составе команды.
«Амкар»: Хомич, Идову, Занев, Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков, Гол, Огуде, Анене, Гасилин.
Запасные: Будаков, Вамбольт, Черенчиков, Хурцидзе, Шаваев, Йовичич, Мищенко, Салугин, Прокофьев, Бодул.
Встреча начнётся в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Успей взять Гасилина в свою команду!