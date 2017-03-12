Оборин: «Амкар» делает всё правильно, но выход клуба в ЛЕ кажется маловероятным

Бывший главный тренер «Амкара» Сергей Оборин прокомментировал победу пермяков над «Зенитом» (1:0) в 19-м туре РФПЛ.
«Зенит» разочаровал, а «Амкар», как и ожидалось, продемонстрировал характер, борьбу и боевой дух. Хорошие качества, на которые они рассчитывали и надеялись.
«Зенит» и близко не показывает той игры, которую можно было бы от них ожидать. Сине-бело-голубые считают, что продолжают бороться за победу в чемпионате России, но мы видели другой «Зенит». Здесь по организации игры, взаимодействию и взаимопониманию не просматривается понятной схемы. Такое впечатление, что игроки не представляют себе варианты взаимодействия. Так кажется со стороны. В конце матча с «Амкаром» некоторые футболисты «Зенита» не то чтобы смирились с поражением, но и не делали всего, чтобы отыграться.
Не знаю, какие задачи ставит себе «Амкар» в этом сезоне. Выход команды в Лигу Европы кажется не очень вероятным. Хотя буксуют многие, а «Амкар» максимально использует возможности своих игроков. Непростое дело, надо уметь это делать. Команда умеет биться. По мастерству многим ребятам ещё далековато до хороших образцов, но они компенсируют это самоотдачей. А что ещё делать командам, которые явно не могут сравниться с ведущими клубами? Поэтому «Амкар» делает всё правильно. В этом и тренерская заслуга, и клуба, всё в совокупности. И болельщикам нравится, когда игроки полностью выкладываются на поле», — сказал Оборин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
«Зенит» (36 очков) занимает второе место в таблице РФПЛ, «Амкар» (30) поднялся на пятую позицию.