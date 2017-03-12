Петиция о переигровке матча «Барселона» — «ПСЖ» собрала 95 тыс. подписей

На сайте Change.org появилась петиция о переигровке ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ».
«Барселона» на стадионе «Камп Ноу» разгромила «ПСЖ» со счётом 6:1 и вышла в четвертьфинал, сумев отыграться после гостевого поражения 0:4. Судья Дениз Айтекин назначил в ворота «ПСЖ» два пенальти и не свистнул в моменте, когда Хавьер Маскерано сфолил на Анхеле Ди Марии в штрафной.
Автор петиции Луис Мелендо Олмедо требует переигровки из-за «инцидентов, которые серьёзно навредили „ПСЖ“. По мнению автора, „немецкий рефери Дениз Айтекин дал “Барселоне» преимущество своими спорными решениями", из-за чего команда и пробилась в следующий раунд. Петицию уже подписали более 95 тыс. человек, её создатель хочет достичь отметки в 150 тыс.
Ранее сообщалось, что в УЕФА работой 38-летнего арбитра остались недовольны и он уже вряд ли будет допущен к обслуживанию встреч в текущем сезоне.