«Мы хотели выиграть, но игра далась тяжело. Предполагали, что «Анжи» будет так обороняться, но у нас были хорошие моменты. В конце могли забить и второй, и третий. И со стандартов сегодня получалось. 1:0 – это самый минимальны счёт, с которым мы могли победить. Почему такие разные таймы? Это надо спросить у тренера. Что он сказал в перерыве – это секрет. Но видно, что что-то сказал. Второй тайм стали играть лучше.
Саша Самедов – молодец! Выручил команду. Мы его поблагодарили и пожелали так же продолжать. Конечно, ценное приобретение. Забил победный матч, теперь у нас восемь очков отрыва – хорошо! Следили за соперниками, «Зенит» проиграл, и это нас и воодушевило, и нервировало. Смешанное чувство. Старались не обсуждать, но это невозможно, когда ошибается один из преследователей.
С командой вместе в кругу собираемся уже после каждого матча, капитан говорит несколько слов и двигаемся дальше. Каррера завтра соберёт на тренировке и расскажет о всех ошибках и тех местах, где действовали хорошо. Болельщики, конечно, соскучились! Сегодня была отличная поддержка со стороны трибун! К «Локомотиву» мы готовы физически, и сегодня мы себя хорошо чувствовали. Когда выигрываешь 1:0, всегда есть вопросы, но мы исправимся и хорошо сыграем следующую игру», – передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
Видео доступно в «твиттере» РФПЛ.