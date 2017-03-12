Новичок «Спартака» Сакала со сборной Замбии выиграл Кубок африканских наций U20

Замбийский нападающий Фэшн Сакала, в феврале перешедший в московский «Спартак», вместе с молодёжной национальной сборной стал победителем Кубка африканских наций U20.
Сегодня в столице Замбии в финальном матче турнира команда игрока одержала победу над сборной Сенегала со счётом 2:0 и впервые в истории завоевала золотые медали. Сакала стал одним из лидеров своей сборной, забив на турнире три гола — один в матче с Египтом (3:1) и два — во встрече со сборной Мали (6:1).
Таким образом, сборная Замбии U20 получила путёвку на молодёжный чемпионат мира, который стартует 20 мая в Южной Корее.
Сакала дебютировал в составе молодёжной сборной Замбии в декабре 2016 года с победы на престижном турнире КОСАФА Кап. Фэшн стал лучшим бомбардиром своей команды, забив четыре гола в пяти матчах.