Пиоли: 7:1 — хороший результат, но гораздо важнее место «Интера» в таблице

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли поделился впечатлениями от домашнего матча 28-го тура Серии с «Аталантой» (7:1).
«Это был исключительный футбол в исполнении „Интера“. Получилось всё, что мы нарабатывали на тренировках. Это была игра высокого уровня, мы хорошо проявили себя. В итоге могло показаться, что победа далась легко, хотя „Аталанта“ — сильный соперник, который редко пропускает.
7:1 — хороший результат, но гораздо важнее место „Интера“ в таблице. Мы поднялись на четвёртую строчку, но надо думать не об этом, а о следующем матче. Он всегда самый важный», — сказал Пиоли в эфире Mediaset Premium.