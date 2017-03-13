Глушаков: заходил в раздевалку «Спартака» и до матча, и в перерыве, и после игры

Капитан «Спартака» Денис Глушаков, пропустивший домашний матч 19-го тура РФПЛ с «Анжи» из-за повреждения, отметил, что всё равно был рядом с командой.
«Сегодня заходил в раздевалку и до матча, и в перерыве, и после игры. И на установке был. Говорил своё мнение, разговаривал с некоторыми ребятами. Я не вставал перед всей командой, говорил индивидуально. Например, Ребров спросил моё мнение со стороны, чего команде не хватает, что не получается. Я высказал своё мнение и ему, и другим ребятам», — сказал полузащитник в программе «После футбола».
Матч «Спартак» — «Анжи» завершился победой красно-белых со счётом 1:0. В нынешнем сезоне РФПЛ спартаковцы выиграли со счётом 1:0 восемь матчей.
«Разницы нет, 1:0, 2:0 или 3:0. Главное — три очка. Мы не специально выигрываем со счётом 1:0. Представьте, какая это нервотрёпка, когда счёт 1:0», — отметил Глушаков.
После 19 туров «Спартак» располагается на первом месте в турнирной таблице РФПЛ, опережая ближайших преследователей на восемь очков. В следующем туре подопечные Массимо Карреры сыграют в гостях с «Локомотивом», игра состоится 18 марта.
«Не могу загадывать, когда вернусь на поле. На днях будет повторное обследование, дальше уже будет план действий», — сказал Глушаков.