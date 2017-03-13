Уилкер: важно, что «Терек» сыграл на ноль в матче с «Ростовом»

Защитник «Терека» Анхель Уилкер поделился впечатлениями от выездного матча 19-го тура Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча завершилась нулевой ничьей.
«Игра была сложная. «Ростов» хорошо смотрится в Лиге Европы, в частности, в матче с «Манчестер Юнайтед». Наша команда билась до конца. Важно, что мы не пропустили голов и сыграли на ноль в обороне.
Мы провели много времени в обороне. Удалось сыграть компактно и не пропустить. Теперь впереди важный матч с ЦСКА, будем готовиться к этой игре», — цитирует защитника официальный сайт грозненского клуба.