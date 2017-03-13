Гендиректор «Амкара»: судейство в матче с «Зенитом» не комментирую

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин не стал комментировать судейство в матче 19-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:0). Главный арбитр встречи Евгений Турбин в первом тайме отменил гол «Зенита», а после перерыва в нескольких спорных эпизодах не назначил пенальти в ворота «Амкара».
«Судейство в матче с «Зенитом» не комментирую. «Зенит» намерен поднять вопрос о введении в РФПЛ системы взятия ворот? Нормально к этому отношусь. Будет меньше скандалов», — сказал Резвухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.