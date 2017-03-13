Р. Билялетдинов: «Локомотив» будет ближе к победе в матче с «Краснодаром»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 19-го тура РФПЛ, в котором «железнодорожники» примут «Краснодар» (13 марта).
«Без Ари «Локо» будет сложнее вскрыть оборону «Краснодара». Это конструктивный игрок, его «железнодорожникам» остро не хватало. Он умеет придержать мяч на передней линии, может взять игру на себя, организовать атаку. В составе есть Майкон и Миранчук, но это не их позиция.
«Краснодару», в свою очередь, будет сложно снова играть на выезде. Со всеми перелётами, переездами игрокам может не хватить свежести. Нужно не забывать про их потери — тренерский штаб должен решить, кто готов выйти на поле. Это объективные причины того, что у «быков» не получится сыграть в полную силу. И рад бы, да нечем – так говорят в таких случаях. Поэтому, как мне кажется, «Локомотив» будет ближе к победе», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.