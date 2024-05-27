Карло Анчелотти рассказал о выборе состава на финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после матча 38-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (0:0) прокомментировал выбор состава на финальный матч Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд.

«У меня есть неделя, чтобы подумать об этом, у нас, очевидно, есть некоторые сомнения. До пятницы мы собираемся наслаждаться этим моментом, финалом. Мы собираемся максимально подготовиться к нему и постараемся выиграть матч в субботу.

Мне нравятся начавшиеся дебаты, и мы будем вести их до субботы. Мне это очень нравится», – приводит слова Анчелотти Marca.

Ранее стало известно о том, что финальный матч точно пропустит Орельен Тчуамени. Он получил стрессовую травму левой стопы после ответной игры в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией» (2:1).

Реакция Мбаппе на вопрос о поддержке «Реала» или «Баварии»