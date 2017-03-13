Волейболист Михайлов: сейчас я бы не назвал «Зенит» российским клубом

Диагональный казанского «Зенита» по волейболу Максим Михайлов, который является уроженцем Ленинградской области, рассказал о своём отношении к питерскому футбольному клубу «Зенит», который из-за большого количества легионеров не считает российским.
«Переживал ли с детства за „Зенит“? Конечно, тогда это был один из моих любимых клубов. Переживал, смотрел, ровно до того момента, когда в структуре клуба было много своих воспитанников. А сейчас уже не особо интересуюсь, потому что из своих никого не осталось, все почти покупные. Поэтому утратил интерес.
Пока в составе «решали» Кержаков, Денисов, Аршавин? Да, вот ровно года так до 2008-2009-го, когда они выигрывали Лигу Европы («Зенит» выиграл турнир, когда тот ещё назывался «Кубок УЕФА». — Прим. «Чемпионата».). Когда свои ребята там занимались. из Питера. Это был наш клуб, а сейчас я бы «Зенит» не назвал российским клубом.
Привлекают ли победы? Конечно, привлекают, но, когда эти звёзды разбавлены каким-то количеством своих игроков и лучше — своих воспитанников. Безусловно, чтобы добиться результата, нужны какие-то лидеры, какие-то игроки экстра-класса. Но я не считаю, что это должны быть только они. Нужна молодёжь и собственные воспитанники.
Отношение к лимиту на легионеров? Я не знаю. С моей точки зрения, лимит сейчас имеет не решающее значение. Важнее мотивация игроков. Я знаю истории того же Быстрова, того же Кержакова в Питере, которые по два часа добирались на тренировки, получали гроши, которые боролись за то, чтобы стать футболистами. Тогда футболистов выгоняли за любую оплошность. А не как сейчас, когда Кокорин может себе позволить пьяным за рулем ездить. Сейчас зарплаты просто несоизмеримы, и игроки просто теряют мотивацию. Зачем тебе напрягаться, если ты получаешь три миллиона долларов, и ты их в любом случае получишь, как бы ты ни играл? Раньше же люди бились, было другое воспитание, росли на других примерах.
Я думаю, отмена лимита сейчас не сильно что изменит. Не важно, будет пять Дзюб или 10 Дзюб, они всё равно останутся Дзюбами. Нужно, чтобы что-то в корне поменялось, чтобы люди действительно хотели, жаждали и стремились к чему-то», — цитирует Михайлова «Реальное время».