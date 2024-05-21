Роман Березовский: если футболист в России хочет развития, то должен думать о Европе

Бывший игрок «Зенита» и московского «Динамо» Роман Березовский, ныне являющийся тренером вратарей «Ноа» и сборной Армении, поделился мыслями о необходимости перехода российских футболистов в европейские клубы.

«У России отличная инфраструктура: столько баз, столько стадионов после чемпионата мира. Плюс развитые академии. Но если футболист в России хочет развития, должен думать о Европе», — приводит слова Березовского Sport24.

Во время карьеры футболиста Березовский выступал за такие известные клубы, как «Зенит», «Сатурн-1991», московские «Торпедо» и «Динамо», а также за подмосковные «Химки». В составе сборной Армении голкипер принял участие в 94 матчах.

В качестве тренера Роман успел поработать в «Сочи» и в «Пюнике». В московском «Динамо» экс-игрок занимал должность тренера вратарей. На данный момент Березовский работает на аналогичной позиции в сборной Армении и «Ноа».