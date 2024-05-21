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ПФК ЦСКА объявил об уходе Кирилла Набабкина после 14 лет в клубе

ПФК ЦСКА объявил об уходе Кирилла Набабкина после 14 лет в клубе
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Московский ПФК ЦСКА объявил об уходе защитника Кирилла Набабкина по окончании нынешнего сезона. Футболист провёл в составе армейской команды 14 сезонов, за которые успел выиграть девять трофеев. Матч 30-го тура РПЛ сезона-2023/2024 с «Уралом» станет для Набабкина последним в футболке ЦСКА.

«Субботний матч с «Уралом» станет для Кирилла Набабкина последним в красно-синей футболке. Этот день будет особенным для нас – Кирилл Анатольевич провёл за команду 323 матча, выиграл девять трофеев и влюбил в себя десятки тысяч болельщиков.

Давайте вместе проводим нашу легенду №14: приходите на стадион в футболках с 14-м номером, рисуйте плакаты, а после матча мы все вместе поблагодарим нашего защитника за годы, проведённые в клубе», — написала пресс-служба армейцев.

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Источник: Акинфеев продлит контракт с ЦСКА на будущей неделе
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