Сборная Крыма в первом официальном матче разгромила «Ростсельмаш» со счётом 5:0

Cборная Крыма по футболу выиграла первый матч в своей истории. В рамках турнира «Крымская весна», стартовавшего в понедельник, крымчане со счётом 5:0 выиграли у ростовского «Ростсельмаша». На встрече присутствовали 500 зрителей, информирует сайт ФК «Севастополь».
Сборная Крыма вышла в финал турнира, где сыграет с «Зенитом» (Иркутск) 16 марта. Встреча состоится в Севастополе.
Сборная Крыма: Науменко, Рамазанов, Монахов, Опарин, Погорельцев (Коржинский, 83), Абляметов, Зборовский (Боргун, 46), Давидчук, Приходной, С. Мельник, И. Мельник (Османов, 47).
«Ростсельмаш»: Ширшов, Скляднев, Полиенко, Скляров, Сагин (Устюжанин, 55), Хан (Стасенко, 23), Асланиди, Богданов, Селюков, Сугак (Кальнишевский, 55), Смуров.
Крымкая весна.
Сборная Крыма – «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) — 5:0
Голы: Погорельцев (6), Приходной (9), И. Мельник (11), Давидчук (22), Османов (87).