Пирло: для меня лучший тренер — Конте, потому что он гений

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло, ранее выступавший за «Ювентус» и сборную Италии, высоко оценил тренерский талант наставника «Челси» Антонио Конте.
«Для меня лучший тренер — это Конте, потому что он гений. Он упорно работает каждый день над каждой деталью, каждым компонентом, каждой мелочью. Всё это он делает ради команды, ради того, чтобы футболисты играли лучше.
В „Ювентусе“ я работал с этим тренером в течение трёх лет. Мы выигрывали титулы и с каждым днём становились всё лучше. Может быть, теперь в «Челси» всё точно так же», — сказал Пирло в интервью Omnisport.