Рэмси: разочарованы вылетом «Арсенала» из ЛЧ, но Кубок Англии я тоже люблю

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси прокомментировал победу над клубом пятого дивизиона «Линкольн Сити» в матче 1/4 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 5:0.
«Я очень рад возвращаться на «Уэмбли» и надеюсь, что у нас будет возможность сыграть там снова, ведь финал Кубка Англии тоже играется на „Уэмбли“. „Линкольн“ заслуживает самых тёплых слов за свою игру, они блестяще показали себя в Кубке.
Мы разочарованы тем, что вылетели из Лиги чемпионов, но Кубок Англии я тоже люблю», — цитирует Рэмси Sky Sports.