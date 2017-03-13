Генич: мяч пересёк линию, но, мне кажется, не «Зениту» жаловаться на судейство

Бывший футболист «Амкара» Константин Генич в эфире программы «8-16» прокомментировал слова наставника «Зенита» Мирчи Луческу о судействе в матче РФПЛ с пермяками (0:1).
«Здесь мяч пересёк линию — да, не засчитали чистый гол. Но, мне кажется, не „Зениту“ жаловаться на судейство. Просто Луческу привык к чемпионату Украины, где было огромное количество клубов, которые не оказывали сопротивления „Шахтёру“. Там вообще было три-четыре команды, с которыми надо было бороться. А здесь он едет в Пермь — проигрывает 0:1. Едет в Махачкалу — в Кубке 0:4, в чемпионате 2:2. С „Ростовом“ играет 0:0. Едет в Уфу – и тоже теряет важные очки.
Конечно, Луческу к этому не привык, ему надо отвести внимание от игры команды. При нём команда вылетела из Кубка, Лиги Европы, с восьмиочковым отставанием подходит к 19-му туру. Луческу делает всё, чтобы игровые проблемы закрыть проблемами внешними. Игровые проблемы заключаются в том, что при Луческу за год никто из „Зенита“ не сделал шага вперёд. Кокорин стал играть хуже, он не реализовывает своего потенциала. У Дзюбы есть проблемы в атаке? Есть. Как и у Шатова. Жирков играет хуже, чем играл при Виллаш-Боаше. Так можно сказать о каждом. В обороне всё те же проблемы. Взяли пять новичков, и никто из них второй тур подряд не выходит в составе», — сказал Генич.