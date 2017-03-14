Хёнесс хочет, чтобы «Бавария» покупала меньше футболистов

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс поделился намерениями относительно дальнейшей трансферной политики немецкого гранда. Хёнесс отметил, что хотел бы приобретать меньше игроков.
«С нашей новой академией мы получаем важный элемент. Это будет новая глава в истории «Баварии», так как мы попытаемся сократить число приобретаемых игроков. Мы добьёмся этого тем, что будем воспитывать и формировать собственных футболистов», — приводит слова Хёнесса tz.
Хёнесс неоднократно говорил о необходимости воспитания собственных игроков.