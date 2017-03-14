«МЮ» и «Ростов» будут судить литовцы, «Краснодар» и «Сельту» — французы

Литовская бригада судей по главе с Гедиминасом Мажейкой будет обслуживать ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом». Как сообщает официальный сайт УЕФА, ему будут помогать Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас.
Дополнительные ассистенты рефери на эту встречу — Донатас Румшас и Робертас Валиконис. В первой игре была зафиксирована ничья — 1:1.
На ответную встречу между «Краснодаром» и «Сельтой» назначена французская бригада арбитров во главе с Рудди Букке. Ему будут помогать Фредерик Кано и Сириль Грингор.
Дополнительные ассистенты рефери на эту встречу — Николя Ренвий и Жером Мигельгорри. В первой встрече «быки» на выезде уступили со счётом 1:2.