Митрофанов: судейская система в России сейчас получила сигнал — всё позволено

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» прокомментировал заключение контрольно-квалификационной комиссии РФС по спорным эпизодам в выездном матче 19-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:1).
«Мы внимательно изучили решение контрольно-квалификационной комиссии. Если всё хорошо и судьи отработали хорошо, то, возможно, мы просто смотрели разные матчи. Мы с уважением относимся к деятельности, инициативам и решениям департамента судейства РФС и прекрасно понимаем, под каким прессингом работают представители судейского корпуса. Можно допустить ошибку, но что мешает её признать? Ведь в таком случае весь российский футбол, вся судейская система сейчас получила очень чёткий сигнал – так можно. Всё позволено», — сказал Митрофанов.