Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

14 марта состоялось заседание контрольно-квалификационной комиссии по матчам 19-го тура РФПЛ, в том числе по игре «Амкар» – «Зенит» (1:0), судейство которой вызвало много вопросов. О решениях контрольно-квалификационной комиссии рассказал глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.
«Комиссия рассмотрела несколько эпизодов и единогласно — подчёркиваю, единогласно — приняла решения.
7-я минута. Игрок „Зенита“ Нету в момент удара по мячу находился в положении вне игры. Ассистент занял неверную позицию и ошибся, не зафиксировав офсайд. Поэтому, даже если бы был забит гол, его необходимо было отменять. Вторая часть этого момента – правильно ли не засчитан гол? Комиссия постановила, что по представленным и имеющимся материалам определить, было ли взятие ворот, невозможно.
22-я минута. Момент с так называемым голом Артёма Дзюбы. Решение остановить игру и назначить повторное выполнение свободного удара является совершенно правильным, так как место выполнения удара изначально не соответствовало требованиям правил игры. Мяч был введён не с того места. Это не метр-полтора, а значительно большее расстояние, и судья был обязан повторить этот свободный удар, что он и сделал. Мало того, видно, что он и жестом руки показал, откуда надо вводить мяч в игру.
33-я минута. Гол в ворота „Зенита“. Абсолютно правильным является решение ассистента Кобзева не фиксировать положение вне игры, потому что его не было. Всё соответствует правилам игры.
45 минута +. Арбитр Турбин ошибочно не наказал предупреждением игрока „Зенита“ Хави Гарсию за грубую игру.
66-я минута. В эпизоде, связанном с падением Дзюбы в штрафной площади „Амкара“, судья принял правильное решение продолжить игру», — сказал Будогосский.