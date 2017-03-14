Куртуа: в матче с «Челси» игроки «МЮ» много фолили, это в стиле Моуринью

«Игроки „МЮ“ много фолили, это в стиле Моуринью. Эррера поплатился за своих одноклубников, часто фоливших на Эдене Азаре. Когда на Азаре в очередной раз нарушили правила, судья должен был показать жёлтую карточку. К сожалению для Эрреры, к тому моменту у него уже было предупреждение. „МЮ“ пытался вести с нами игры разума, хотел дестабилизировать нас своими фолами, и очевидно, что всё это шло от их тренера. Но мы не попались в их ловушку и просто играли в свою игру. Жаль, что нам не удалось забить ещё один гол, но главное, что мы вышли в следующий раунд», — сказал Куртуа.