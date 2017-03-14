Расчленивший любовницу вратарь подписал контракт с клубом «Боа»

Бразильский голкипер Бруно, расчленивший любовницу и вышедший на свободу в конце февраля 2017 года, нашёл себе новую команду. 32-летний футболист подписал контракт с клубом «Боа». На какой срок рассчитан договор, не сообщается.
«Я благодарю бога за предоставленную мне возможность. Я очень рад и мотивирован», — цитирует Бруно Seleção Brasileira.
Несмотря на то что Бруно находится на свободе, он обязан сообщать полиции о своём местонахождении, и ему запрещено покидать пределы страны. Вполне возможно, что вратарь вернётся в тюрьму после окончания повторного судебного процесса.