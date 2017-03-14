Джан — о переговорах по новому контракту с «Ливерпулем»: дело вовсе не в деньгах

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан опроверг слухи, согласно которым он не продлевает контракт из-за высоких требований по зарплате. Действующее соглашение Джана рассчитано до лета 2018 года.
«Я читал в газетах, что речь идёт о деньгах, но дело совсем не в них. У нас было несколько хороших встреч с представителями „Ливерпуля“, всё в порядке. Я просто хотел сказать, что речь идёт не о деньгах, а о будущем.
Никогда не знаешь, что произойдёт в футболе завтра, но я счастлив здесь. Мы поговорим с клубом о продлении контракта в ближайшие несколько недель или месяцев и посмотрим, что произойдёт. Я очень доволен всем в «Ливерпуле». Я готов играть здесь долгие годы», — цитирует Джана Sky.