Гафар: думал, что русские очень суровые, агрессивные и огромные, как медведи

Форвард «Балтики» Гафар признался, что был приятно удивлён менталитетом россиян.
«Признаюсь, опасался за то, что меня ждёт в России. Думал, что русские люди очень суровые, агрессивные и огромные, как медведи. Но, приехав в Калининград, я понял, что это абсолютно не так. Удивился доброжелательности болельщиков и простых горожан. Также чувствую поддержку от партнёров по команде. Русские люди растопили моё сердце – они очень добрые, отзывчивые и дружелюбные!
Я знал, что в России есть сильные команды ЦСКА и «Зенит», которые очень уважаемы во Франции. А также про ФК «Краснодар» слышал, т. к. там выступает мой знакомый из Буркина-Фасо. А согласился на переход в «Балтику» я по двум причинам: надо было набраться опыта во взрослом футболе, плюс захотелось помочь команде в такой трудной турнирной ситуации», — цитирует Гафара сайт «Балтики».