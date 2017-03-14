Мурьель: у меня были предложения от «Ювентуса», «Интера», «Милана» и «Ромы»

Форвард «Сампдории» Луис Мурьель рассказал о личной задаче на оставшуюся часть сезона и признался, что уже получал предложения от ведущих клубов лиги.
«Моя главная личная цель — побить личный рекорд в 11 голов за сезон в Серии А. 10 мячей у меня уже есть, осталось всего два.
Будущее? Я счастлив в «Сампдории», потому что впервые за 57 лет мы выиграли два дерби у «Дженоа» за сезон. У меня были предложения от «Ювентуса», «Интера», «Милана» и «Ромы», а также из-за рубежа — из Испании и Англии", — сказал Мурьель в эфире Radio Magica.