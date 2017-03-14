Коркут: «Атлетико» умеет терпеть, а «Байер» постарается цепляться за каждый шанс

Новый главный тренер леверкузенского «Байера» Тайфун Коркут поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (15 марта). В первой игре на своём поле немецкая команда потерпела поражение со счётом 2:4.
«Наш соперник умеет терпеть и добиваться нужного результата. Мы же постараемся цепляться за предоставленные нам возможности. У нас будет 90 минут на то, чтобы попытаться исправить положение дел. Хотим изменить ход этого противостояния.
Прекрасно понимаем ситуацию после первой игры. Фаворитами мы точно не являемся, но постараемся ещё выравнять наше положение в противостоянии с „Атлетико“. Пусть даже за наших соперников говорит богатый опыт выступлений на таком уровне. Я верю в своих футболистов», — цитирует Коркута сайт УЕФА.
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