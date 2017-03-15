Тикиньо: ворота не становятся меньше, когда в них находится Буффон

Нападающий «Порту» Тикиньо прокомментировал поражение команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1) и выразил разочарование в связи с тем, что ему не удалось огорчить голкипера туринцев Джанлуиджи Буффона.
«Всегда трудно играть в меньшинстве. И всё же мы выступили достойно. Теперь нужно всё внимание обратить на наш следующий матч. Ворота не становятся меньше, когда в них находится Буффон. Однако, к сожалению, я не смог воплотить лучший момент, который у нас был, в гол. Надо продолжать работать над собой, и в следующий раз получится лучше. Я рад дебютировать в Лиге чемпионов на этой стадии и против такой великой команды. Но я бы с удовольствием поменял это счастье на выход в четвертьфинал», — приводит слова Тикиньо пресс-служба УЕФА.