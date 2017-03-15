Шолль не исключает, что «Бавария» купит полузащитника «Боруссии» Д Пулишича

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Мехмет Шолль не поскупился на похвалу в адрес хавбека дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича. Шолль не исключает, что немецкий гранд попытается в будущем приобрести этого игрока.
«Это отличный футболист. Могу представить себе, что «Бавария» когда-нибудь попытается приобрести его. Он обладает особенными игровыми качествами. Пулишич способен делать то, что многим не под силу. И создаёт ситуации, которые обычно никогда не создаются», — приводит слова Шолля интернет-издание Sport1.