Сын Сампаоли: думаю, отец больше всего хочет работать у руля сборной Аргентины

Для главного тренера «Севильи» Хорхе Сампаоли приоритетной является работа у руля сборной Аргентины. Такое мнение высказал сын наставника андалусской команды Алехандро Сампаоли.
«Думаю, что отец больше всего хочет работать у руля сборной Аргентины. Затем, мне кажется, ещё одним вариантом является работа в «Ривер Плейт». Я сам болельщик «Ривер Плейт», как и отец. Поэтому думаю, что когда-нибудь ему захочется возглавить эту команду», — приводит слова А. Сампаоли FOX Sports.
Ранее испанские СМИ сообщали, что Сампаоли является одним из главных кандидатов на пост наставника «Барселоны». Рулевой сине-гранатовых Луис Энрике уже объявил о том, что покинет каталонский клуб по окончании текущего сезона.