Моуринью: Калачёв отличный футболист с большим сердцем и характером

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью на пресс-конференции в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» поделился ожиданиями, а также высказался по поводу того факта, что у ростовчан из-за перебора карточек не сыграет Тимофей Калачёв.
«Я не хочу думать о вылете. Мы сделаем всё, чтобы выйти в четвертьфинал. У „Ростова“ отличная команда, они играли в Лиге чемпионов и тоже будут стараться пройти в следующий этап турнира. Первый матч завершился со счётом 1:1, ещё ничего не решено. Для нас это очень важный турнир. Мы всегда об этом говорили и в каждом матче отдавались по полной.
Калачёв не сыграет завтра за „Ростов“? Хорошо, что он не играет. Но я смотрел игру с „Тереком“ и заметил, что у них есть другие варианты. А Калачёв отличный футболист с большим сердцем и характером», — сказал Моуринью.
В первой игре в Ростове-на-Дону была зафиксирована ничья — 1:1.