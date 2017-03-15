Эштреков: у Измайлова ещё не тот возраст, чтобы заканчивать карьеру

Бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков прокомментировал решение 34-летнего полузащитника Марата Измайлова расторгнуть контракт с «Краснодаром».
«Это его решение. Может, он взял перерыв на какой-то определённый период, а потом снова будет полноценно играть где-нибудь в Португалии или России. Мы же не знаем, с чем связано. Марат вполне может ещё играть и приносить пользу, потому что он профессионал высокого уровня и очень талантливый игрок, в этом нет никаких сомнений. Да и возраст у него ещё не тот, чтобы заканчивать.
Марат добросовестный, всегда относился к своей работе и коллективу честно и порядочно. Если что-то ему мешало помогать команде и соответствовать предъявляемым ему требованиям, он считал неправильным продолжать играть. Возможно, сейчас это как-то повлияло на его решение. Опять же, мы не можем знать», — сказал Эштреков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.