Торже в преддверии матча с ЦСКА продолжает лечение в связи с болью в спине

Полузащитник «Терека» Габриэль Торже продолжает лечение из-за боли в спине. В ближайшем туре российской Премьер-Лиги «Тереку» 19 марта предстоит сыграть дома с ЦСКА. Румынский хавбек из-за проблем со спиной уже пропустил игру прошлого тура с «Ростовом» (0:0).
«Он продолжает лечиться под наблюдением клубных врачей. Его беспокоят боли в спине. Пока под вопросом, начнёт ли он тренироваться в ближайшие дни и готовиться к матчу с ЦСКА. Тем досаднее потеря, так как Торже набрал хорошую форму на подготовительных сборах, забил несколько голов. Ждём его возвращения в строй», — сообщили в пресс-службе «Терека» корреспонденту «Чемпионата» Ивану Ковалёву.