Препелицэ: надеюсь, «Ростов» сможет дать бой «МЮ»

Полузащитник «Ростова» Андрей Препелицэ поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».
«Это большая честь играть против такого клуба и на таком прекрасном стадионе. Надеюсь, что мы сможем дать бой «МЮ», — цитирует Препелицэ официальный сайт „Ростова“.
Матч „Манчестер Юнайтед“ — «Ростов» состоится на стадионе «Олд Траффорд» 16 марта. Начало — в 23:05 мск. Первая игра завершилась вничью со счётом 1:1.
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