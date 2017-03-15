Бруно: против «Ростова» тяжело играть, «Крыльям» предстоит непростой матч

Полузащитник «Крыльев Советов» Джанни Бруно, оправившийся от повреждения, вернулся в расположение самарской команды. После первой тренировки в общей группе футболист рассказал о своём восстановлении, а также поделился ожиданиями от матча 20-го тура РФПЛ с «Ростовом», который состоится в Самаре 19 марта.
«В сентябре на одной из тренировок я повредил лодыжку и начал лечение. В январе я начал заниматься с командой на сборах, и спустя неделю у меня появились проблемы с пяткой. Я улетел в Мюнхен, где проходил восстановление в течение нескольких недель. Сейчас я чувствую себя лучше, снова тренируюсь с командой и стараюсь набрать оптимальную форму.
«Ростов» — хорошая команда. В прошлом году они здорово выступили в чемпионате России. «Ростов» получил хороший опыт, играя в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Причём они неплохо выступили в обоих турнирах. Против «Ростова» тяжело играть, потому что они хорошо защищаются и ловят соперника на контратаках. Я думаю, что нам предстоит непростой матч. Но мы должны проявить наши лучшие качества и выйти на поле с отличным настроем. Нужно верить, что можем победить «Ростов» и всё для этого сделать.
Безусловно, то, что «Крылья» сыграют на домашнем стадионе, даёт дополнительную мотивацию. Все очень довольны, ведь мы наконец-то встретимся с нашими болельщиками. Для нас очень важно играть именно для них, ведь они помогают нам побеждать. Надеемся выиграть первый домашний матч после возобновления чемпионата», — цитирует Бруно официальный сайт «Крыльев Советов».