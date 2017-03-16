Тьяго Алькантара может рассмотреть вопрос возвращения в «Барселону»

Бывший полузащитник «Барселоны» Тьяго Алькантара, защищающий ныне цвета мюнхенской «Баварии», может рассмотреть вопрос возвращения в каталонский клуб, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, футболист сборной Испании пошёл бы на этот шаг без проблем, если бы каталонский клуб сделал ему серьёзное предложение.
Ранее сообщалось, что спортивный директор сине-гранатовых Роберт Фернандес смотрел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом», в котором немецкий гранд разгромил «канониров» со счётом 5:1. Фернандес был очень впечатлён игрой Алькантары и обсудил с руководством клуба возможность возвращения игрока.
Цвета «Барселоны» Алькантара защищал с 2008 по 2013 год. Действующий контракт игрока с «Баварией» рассчитан до лета 2019 года.