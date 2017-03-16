Гендиректор «Томи»: на данный момент выплачено 40 процентов долгов

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселёв рассказал о том, как в команде обстоят дела с выплатой задолженностей.
«Работа по погашению задолженностей ведётся. Вчера и сегодня был у заместителя губернатора, говорил с ним по этому поводу. Надеемся, что к концу марта задолженности будут погашены. На данный момент выплачено 40 процентов долгов.
Из-за неудачных результатов футболисты пребывают не в лучшем настроении. Ребята переживают со слезами на глазах. В матче с ЦСКА команда выглядела лучше, более раскрепощённо. Опыт – дело наживное. В конце чемпионата наша молодёжь будет уже совсем другими людьми», — сказал Киселёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.