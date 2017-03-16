Верратти подал в суд на L’Equipe за статью о походе в ночной клуб

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти подал в суд на французское издание L’Equipe, распространившее информацию о походе футболиста в ночной клуб накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:6). Сообщалось, что Верратти был на вечеринке с одноклубником Блезом Матюиди.
«Верратти, профессиональный футболист «ПСЖ», принял к сведению историю в газете L’Equipe от 10 марта 2017 года.
Эта статья ставит под сомнение профессионализм Верратти, особенно в свете матча с «Барселоной», который состоялся 8 марта. Верратти заверяет, что информация в газете не соответствует действительности. Верратти и Матюиди не были на вечеринке. Марко был дома с супругой и сыном в ночь на 6 марта, за день до отъезда в Барселону.
Эти действия противоречат этическим правилам профессионального журналиста, и Верратти решительно осуждает такие вещи. Информация в газете повлияла на имидж Верратти как игрока и как семейного человека.
Верратти поручил адвокату Альберто Карло Бруса заняться этим делом и достичь возмещения ущерба, причинённого в результате данной статьи как на национальном, так и на международном уровне», — говорится в заявлении.