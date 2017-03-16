Хиддинк претендует на пост главного тренера «Мидлсбро»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк претендует на пост наставника «Мидлсбро», информирует Bleacher Report. Руководство английского клуба рассматривает нидерландского специалиста в качестве приоритетного кандидата на вакантную должность.
Сообщается, что «Мидлсбро» пока не сделал Хиддинку официального предложения и опасается, что 70-летнему тренеру может быть неинтересна работа с аутсайдером АПЛ. В связи с этим в качестве альтернативы Хиддинку рассматривается кандидатура экс-наставника «Лестер Сити» Найджела Пирсона.
Сегодня «Мидлсбро» уволил с поста главного тренера команды Аитора Каранку. После 27 сыгранных матчей «Боро» находится в зоне вылета АПЛ, занимая в турнирной таблице лишь 19-е место.