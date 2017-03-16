Дефо: чувствую, что заслужил вернуться в сборную Англии

Нападающий «Сандерленда» Джермейн Дефо на своей странице в «Твиттере» прокомментировал возвращение в сборную Англии. 34-летний форвард в последний раз надевал футболку национальной команды в ноябре 2013 года.
В нынешнем сезоне Дефо забил 14 голов в английском чемпионате. В активе нападающего 55 матчей и 19 голов за сборную.
«Спасибо всем за ваши сообщения! Играть за сборную Англии было моей мечтой с самого первого дня, поэтому вернуться в команду — это нечто особенное для меня. Это также особенное событие для моей семьи. Я чувствую, что заслуживаю это, потому что всегда посвящал себя игре.
С большим нетерпением жду встречи с командой и всеми ребятами. Будет странно быть одним из самых возрастных игроков, но я не могу дождаться!» – написал Дефо.