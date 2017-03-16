Хубулов: «Анжи» не должен был проигрывать во всех трёх последних матчах

Полузащитник Арсен Хубулов, зимой перешедший из «Кубани» в «Анжи», рассказал о первых матчах команды в весенней части сезона и своей адаптации в клубе. «Анжи» в трёх официальных матчах в этом году проиграл «Уфе», «Рубину» и «Спартаку» с одинаковым счётом 0:1.
«У нас новая команда, поэтому требуется какое-то время, чтобы футболисты сыгрались. С другой стороны, конечно, мы не должны были проигрывать во всех трёх играх. В первых двух матчах мы имели преимущество. Во встрече со «Спартаком» инициативой не владели, приходилось обороняться, но были подходы к штрафной площади соперника. Жаль, что не забили. Надо забыть эти игры и готовиться к предстоящему поединку, который для нас очень важен.
Сейчас чувствую себя хорошо. Хочу принести «Анжи» как можно больше пользы. Сборы были тяжёлые. Я готовился с другой командой, было непонятно моё футбольное будущее, и очень рад, что затем перешёл в «Анжи». В команде я сразу освоился. Практически всех знал, а с кем не был знаком, быстро нашли общий язык. В «Анжи» замечательный коллектив», — цитирует Хубулова официальный сайт «Анжи».