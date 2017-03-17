Вальбуэна: в концовке матча с «Ромой» мог едва стоять на ногах

Полузащитник «Лиона» Матьё Вальбуэна прокомментировал итоги противостояния с «Ромой» в 1/8 финала Лиги Европы. Римляне выиграли ответную встречу — 2:1, но команда из Лиона прошла в следующий раунд благодаря победе в первом поединке со счётом 4:2.
«Это была очень жёсткая игра. В конце матча я мог едва стоять на ногах. Мы приехали сюда играть против сильной „Ромы“ с необыкновенными болельщиками. Мы провели большой матч — не с точки зрения техники, но в плане психологии.
Нужно поздравить всех игроков нашей команды. Все мы потратили очень много сил для достижения этого результата. Путь к финалу длинный, но мы хотим пройти его до конца. Сегодня ночью мы сделали нечто великое. Это был практически матч Лиги чемпионов», — приводит слова Вальбуэна Football Italia со ссылкой на beIN Sports.