Тухель: участие Обамейянга в матче с «Ингольштадтом 04» под вопросом

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг может пропустить матч 25-го тура чемпионата Германии с «Ингольштадтом 04», о чём сообщил главный тренер дортмундцев Томас Тухель. Габонский футболист повредил приводящую мышцу на тренировке перед четвертьфинальным матчем Кубка Германии со «Шпортфройнде», выигранном «Боруссией» со счётом 3:0.
«Участие Обамейянга в матче с «Ингольштадтом 04» под вопросом. Мы примем окончательное решение в первой половине дня в пятницу», — цитирует Тухеля Bild.
С «Ингольштадтом 04» «Боруссия» сыграет 17 марта на своём поле.