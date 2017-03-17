Румменигге против создания европейской суперлиги

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался против создания европейской суперлиги. Румменигге обосновывает свою позицию тем, что она не сможет достойно заменить национальные чемпионаты.
«Создания суперлиги хотят некоторые южные страны. Но национальные первенства имеют своё очарование. Они важны и должны сохранить свою форму», — приводит слова Румменигге интернет-издание Sport1.
Интересно, что Румменигге, в том числе являющийся председателем ассоциации европейских клубов, в недавнем прошлом имел несколько иную позицию и высказывался за создание суперлиги.