Иньеста: не продлю контракт с «Барселоной» просто ради того, чтобы продлить его

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста имеет чётко обозначенную для себя позицию относительно продления контракта с каталонским клубом. Она сводится к тому, что футболист сборной Испании только в том случае согласится на пролонгацию соглашения, если будет уверен, что команда действительно нуждается в его услугах.
«Моё намерение в том, чтобы повесить бутсы на гвоздь в «Барселоне». Но я никогда не продлю контракт с «Барселоной» просто ради того, чтобы продлить его. Между Иньестой и «Барселоной» никогда не будет проблем», — приводит слова Иньесты Marca.
Действующее соглашение Иньесты с «Барселоной» в силе до лета 2018 года. Ранее сообщалось, что Иньеста продлит контракт на два года с возможностью его пролонгации ещё на один сезон.