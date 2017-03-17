Супруга Эссьена купила футбольный клуб в Италии

Жена бывшего полузащитника «Челси» Майкла Эссьена, который на днях подписал контракт с индонезийским клубом «Персиб», купила футбольную команду. Об этом сообщает Daily Mail.
Акосуа Пуни Эссьен приобрела клуб третьего итальянского дивизиона «Комо». Команда была выставлена на аукцион и куплена супругой Эссьена за € 237 тыс. В стоимость не входил учебный центр и бренд Calcio Como, так что теперь команда будет называться ФК «Комо».
В ближайшее время Пуни Эссьен намерена посетить Италию и сказала, что для неё честь стать частью клуба, имеющего 110-летнюю историю.
В текущем сезоне «Комо» занимает в Серии С 7-ю строчку и претендуют на место в плей-офф, в котором будет разыграна путёвка в Серию В.