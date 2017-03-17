Вальдес – Каранке: когда футбол сказал мне «нет», вы предоставили мне шанс

Голкипер «Мидлсбро» Виктор Вальдес поблагодарил бывшего главного тренера Аитора Каранку, который был отправлен в отставку после четырёх лет у руля команды.
«Когда футбол сказал мне «нет», вы были единственным, кто дал мне возможность вновь наслаждаться этой красивой игрой», — написал Вальдес в своём «твиттере».
Аитор Каранка работал в «Мидлсбро» с 2013 по 2017 год. В июле 2016 года испанский специалист пригласил в команду Виктора Вальдеса, покинувшего «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.